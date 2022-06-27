Сеул, 27 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Заместитель управляющего Банком Кореи Ли Сын Хон посетит Нидерланды на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи отправится в европейскую страну 28 июня для участия в в заседании Совета по финансовой стабильности (FSB), которое состоится 30 июня в Амстердаме.

Совет по финансовой стабильности является консультационным органом, который координирует ситуацию на глобальном финансовом рынке. В его состав входят руководители центральных банков и лица, определяющие финансовую политику, из 24 стран мира.

В ходе поездки Ли Сын Хон встретится с коллегами, с которыми обсудит состояние финансового рынка, влияние пандемии коронавируса на финансвый рынок и другие вопросы.

Отмечается, что заседание Совета по финансовой стабильности (FSB) впервые с ноября 2019 года пройдет в очном формате.