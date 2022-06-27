Ярославль, 27 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославской области из бюджета выделят 25 миллионов рублей на ремонт пострадавшего от пожара в деревне Никульское «дома-музея» Валентины Терешковой. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по бюджету, финансам и налоговой политике заявил директор регионального департамента финансов Алексей Долгов.

https://t.me/karaylystal Последствия пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в музее «Космос» в деревне Никульское Тутаевского района в ночь с 21 на 22 июня. Возбуждено уголовное дело по статье «Поджог».

Деревянный дом является копией не сохранившегося дома Терешковых и входит в состав музея «Космос» на родине первой женщины-космонавта. Сам «Космос» — филиал Ярославского музея-заповедника, учредителем которого является региональная власть. Помимо деревянного дома от огня пострадала и часть основного здания музея.