Владикавказ, 27 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Северной Осетии обнаружено тело 17-летнего подростка без следов насильственной смерти. По факту гибели следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Предварительно причиной несчастного случая назвали удар электрическим током.

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« 23 июня 2022 года примерно в 17 часов на пересечении улиц Барбашова и Кырджалийская в городе Владикавказе обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика, без видимых следов насильственной смерти. <…> По предварительным данным, смерть подростка наступила от воздействия электрического тока», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку также начали и в прокуратуре региона, по её результатам будут приняты меры реагирования на основании установленных обстоятельств произошедшего.