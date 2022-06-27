Москва, 27 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском административном округе Москвы (ТиНАО) в поселении Рязановском построят новый многофункциональный центр площадью почти 14 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

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В новом многофункциональном центре в Новой Москве появится около 1 тысячи рабочих мест. Инвестор вложит в проект 1,3 млрд рублей.

В 2021 году в ТиНАО было заключено 15 соглашений о создании рабочих мест. Инвестиции составили почти 68 млрд рублей За год построено 891 тыс. кв. метров недвижимости — офисы, торговые центры, образовательные учреждения, промышленные технопарки и производственный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в поселении Вороновское откроют новый центр государственных услуг «Мои документы».

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