Кубань вновь накрыли ливни и грозы
Краснодар, 27 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сильные ливни прошли в нескольких муниципалитетах Краснодарского края в ночь на 27 июня, и в ближайшие дни опасность непогоды сохранится. Об этом 27 июня в телеграм-канале написал губернатор края Вениамин Кондратьев.
Он добавил, что самая сложная ситуация в настоящее время сложилась в краевой столице — в Краснодаре подтоплено 62 придомовых территории, вода зашла в десять домов.
Губернатор сообщил, что коммунальные и спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности. Глава региона также призвал к особой осторожности туристов, отдыхающих на природе, в палатках и кемпингах — останавливаться необходимо только в специально оборудованных местах. Кроме того, сейчас лучше отказаться от поездок в горы.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня в Краснодаре выпало 109 мм осадков, подтоплены десятки придомовых территорий. Ведётся откачка воды.