Краснодар, 27 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сильные ливни прошли в нескольких муниципалитетах Краснодарского края в ночь на 27 июня, и в ближайшие дни опасность непогоды сохранится. Об этом 27 июня в телеграм-канале написал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Пресс-служба администрации Краснодара На улицах Краснодара откачивают воду после ливней

«Выдалась неспокойная ночь. В некоторых муниципалитетах края прошёл сильный дождь с грозой. В Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах до критических отметок поднялся уровень воды в реках», — написал глава региона.

Он добавил, что самая сложная ситуация в настоящее время сложилась в краевой столице — в Краснодаре подтоплено 62 придомовых территории, вода зашла в десять домов.

«К сожалению, по прогнозам, дождь будет идти ещё несколько дней. В приморских городах продолжает действовать штормовое предупреждение. Пока сохраняется опасность возникновения ЧС, будет действовать оперативный штаб», — пояснил Кондратьев.

Губернатор сообщил, что коммунальные и спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности. Глава региона также призвал к особой осторожности туристов, отдыхающих на природе, в палатках и кемпингах — останавливаться необходимо только в специально оборудованных местах. Кроме того, сейчас лучше отказаться от поездок в горы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня в Краснодаре выпало 109 мм осадков, подтоплены десятки придомовых территорий. Ведётся откачка воды.