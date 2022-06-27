Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства массового ДТП в Выборгском районе Ленинградской области, в результате которого погибли два человека. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Массовое ДТП произошло накануне, 26 июня, в 18:05 мск, в Рощинском городском поселении Выборгского района Ленобласти. Полиция установила, что причиной смертельной аварии стало то, что водитель «Камаза» не справился с управлением и столкнулся с другими участниками движения, остановившимися на красный сигнал светофора.

Жертвами дорожной аварии стали два человека, ещё двое в тяжёлом состоянии поступили в больницу. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.