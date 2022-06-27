Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Ещё около 73 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на оказание адресной помощи малоимущим семьям. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 25 июня.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

Адресная социальная помощь поступит на счета почти 6,7 тыс. донских семей, нуждающихся в финансовой поддержке. Деньги будут зачислены до конца июня.

Всего с начала 2022 года на такую форму поддержки из региональной казны было перечислено около 380,4 млн рублей. Поддержку получили 39,8 тыс. семей Ростовской области.