Пермь, 27 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Пермском крае мужчина лишился автомобиля из-за долгов, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

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Пермяк накопил долги. Их объем превысил 500 тыс. рублей. Это штрафы за нарушения правил дорожного движения, штрафы по налогам и исполнительскому сбору. В службе судебных приставов находилось 50 исполнительских дел.

Выяснилось, что должник владеет автомобилем. Он был арестован и пущен с молотка. Вырученные от продажи деньги пополнят бюджет.