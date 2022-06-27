Людиново, Калужская область, 27 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. К восьми годам лишения свободы приговорён за убийство 49-летний житель города Людиново, сообщили 27 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России Место происшествия

Следствием и судом установлено, что 27 февраля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Маяковского в Людинове со своим 49-летним знакомым. В ходе конфликта он нанёс удар ножом в ногу своему знакомому. От колото-резаной раны бедра, повредившей бедренные артерию и вену, потерпевший скончался.

Приговором суда виновному назначено наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.