Луганск, 27 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск погибла жительница города Кременная. Об этом 27 июня сообщили в Народной милиции ЛНР.

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В милиции рассказали, что в городе Кременная погибла женщина 1982 года рождения в результате обстрелов. Ещё три жителя города получили ранения.

В городе Стаханов при артобстреле оказались повреждены девять жилых домов и гаражный массив.