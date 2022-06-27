Вашингтон, 27 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Половина совершеннолетних американских граждан считают, что бывший президент США Дональд Трамп пытался остаться у власти незаконно и посредством неконституционных мер, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 26 июня The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным опроса общественного мнения, проведенного CBS News совместно с YouGov, три из 10 респондентов считают, что Трамп планировал остаться на своем посту законным путем, а 2 из 10 считают, что он не планировал оставаться.

В свою очередь, опрос показал, что среди республиканцев только 13% считают, что Трамп планировал остаться с помощью незаконных средств. Половина республиканцев заявили, что он пытался остаться у власти с помощью юридических процедур, в то время как более трети — 37% — заявили, что не планировал.