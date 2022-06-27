Туапсе, Краснодарский край, 27 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ранее накренившийся в районе Туапсе сухогруз под флагом Камеруна снят с мели. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

The Photographer Сухогруз

«Вчера провели водолазный осмотр, нашли пару отсеков, где шло поступление воды. Их загерметизировали, откачали воду с ряда внутренних помещений. Судно стоит на двух якорях», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что в данный момент судно находится неподалёку от того места, где оно было на мели.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что сухогруз под флагом Камеруна накренился в районе Туапсе в Краснодарском крае из-за нарушения работы балластной системы