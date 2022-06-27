Чита, 27 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 27 июня возобновлены поиски подростков 2008 и 2007 г. р, утонувших накануне в реке Ингода близ поселка Антипиха. По данным территориального ГУ МЧС РФ, на месте работают 37 спасателей. Помимо этого, привлечены 13 человек, 3 единицы техники, два плавсредства. Поиск осуществляется также с воздуха, с применением беспилотных авиационных систем МЧС России. Психологи МЧС России оказывают поддержку родственникам утонувших детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, дети купались в реке без присмотра взрослых и утонули, что подтверждают очевидцы. Прокуратура региона инициировала проверку.

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