Абакан, 27 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие выходные зафиксировано четыре трагических случаях на воде. В числе погибли 15-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Salexey Республика Хакасия

25 июня на карьере в Аскизском районе утонула женщина 1983 года рождения. По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. 26 июня утром в пруду вблизи села Бородино погиб мужчина 1980 года рождения.

В тот же день днём в парке культуры и отдыха города Абакан утонула 15-летняя девочка. По этому факту следователи проводят проверку.

«На озере Беле на территории базы отдыха в воде был обнаружен погибший мужчина 1989 года рождения. По словам свидетелей, компания молодых людей распивала алкоголь в бане, после чего прыгала в воду», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели напомнили о том, что купаться можно только в разрешённых для этого местах, где работают спасательные посты. Всего в регионе работает 21 пляж и 11 общественных спасательных постов.