Донецк, 27 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает 27 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:15 (совпадает с мк_ — н. п. Николаевка вторая — н. п. Гольмовский: выпущено 15 снарядов из 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 33 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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