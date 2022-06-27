Благовещенск, 27 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Контракт на создание комплекса сжижения природного газа в Амурской области подписали руководители ООО «Газпром гелий сервис» и ООО Научно-производственная фирма «ФИТО». Работы в выбранном для постройки месте начнут с инженерных изысканий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе правительства региона.

Krish Dulal Сжиженный газ

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«Согласно ЕРС-контракту НПФ «ФИТО» осуществит проведение комплексных инженерных изысканий, проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также обеспечит оснащение основным и вспомогательным технологическим оборудованием. Изготовителем и поставщиком оборудования выступит ООО Научно-производственная компания «НТЛ», — отметили в правительстве Приамурья.

Подготовительные работы на участке, где будут строить объект, начнутся в июле. Главным потребителем сжиженного газа станет котельная Белогорска. Этим топливом также будут снабжать другие социально-значимые объекты Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте вокруг топлива для котельной Белогорска сложилась напряжённая ситуация. Из-за долгов горожан на закупку мазута не хватало денег, топливо «Роснефть» отправила в долг под честное слово.