Саратов, , 11:21 — REGNUM В Саратовской области с начала года произошло 2403 пожара. В результате возгораний погибли 72 человека, в том числе три ребенка, порядка 80 человек получили травмы, сообщает 26 июня ГУ МЧС России по региону.

Пожарная машина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Жителям и гостям области рекомендуют проявлять бдительность, не подвергайте опасности себя и окружающих, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, днем 23 июня в доме №56 по улице Полтавской в городе Энгельсе обнаружили возгорание квартиры. Жилье в связи со служебной необходимостью снимали двое мужчин в возрасте 26 и 50 лет. Вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

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