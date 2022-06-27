Ульяновск, , 10:07 — REGNUM В Радищевском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу хулиганстве, где пострадавшими проходят несколько человек, в том числе ребёнок. Мальчик получил ожоги глаз, сообщает региональная прокуратура.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, 5 августа 2021 года в посёлке Октябрьский 41-летний житель Радищевского района распылил газовый баллончик в сторону мальчика и трёх находившихся у подъезда взрослых, в результате чего ребёнок получил химический ожог глаз.

Правоохранители установили, что на момент происшествия мужчина был пьян.

Кроме того, следствие выяснило, что 12 сентября 2021 года в здании сторожевой охраны недействующего свиноводческого комплекса во время ссоры она связал знакомого, после чего избил и угрожал убить.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), умышленном причинении вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Решением суда ему назначено два годам колонии общего режима.

В ведомстве также отмечают, что с осуждённого в пользу пострадавшего ребёнка взыскано 30 тыс. рублей морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области проводилась проверка по заявлению местной жительницы, которой, по её словам, угрожали топором из-за того, что она решила пойти домой.

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