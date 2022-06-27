Грозный, , 10:07 — REGNUM Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров удостоен государственной награды Чечни. Ему вручена медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Указ о награждении подписал руководитель региона Рамзан Кадыров. В документе отмечено, что Денис Мантуров награждается медалью за заслуги в развитии промышленности в Чеченской Республике.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

О награждении региональной наградой Мантурову сообщили в ходе его рабочей поездки в Чечню 25 июня. Как сообщало ИА REGNUM, он стал участником торжественной церемонии открытия технопарка «Казбек» в Шалинском районе и посетил ряд предприятий в регионе, в том числе завод по производству медицинских изделий в Грозном.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей встречи с Мантуровым поблагодарил министра за постоянную помощь в развитии сферы промышленности региона и за участие Минпромторга России в докапитализации Фонда промышленности ЧР.

Читайте также: Денис Мантуров принял участие в открытии технопарка в Чечне