Москва, , 10:06 — REGNUM Экономика ЕС может столкнуться с появлением новых дестабилизирующих факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Необходимость отмены ЕС антироссийских санкций диктуется несколькими факторами: резкий рост потребительских цен, надвигающаяся экономическая рецессия, социальное недовольство граждан, — сказал Сафонов. — Общая нестабильность увеличивает вероятность появления новых дестабилизирующих экономику факторов. Граждане ЕС в условиях роста инфляции и снижения реальных доходов получают растущую угрозу невыполнения своих кредитных обязательств. Санкции, а также дополнительные расходы на вооружение Украины, наносят ощутимый удар по бюджетам стран ЕС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан сказал, что ЕС пора оставить политику антироссийских санкций.

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