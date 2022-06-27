Орел, , 10:06 — REGNUM Уголовно дело по статье о загрязнении атмосферы возбуждено в отношении ООО «Орловский асфальт» по материалам проверки природоохранной прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Правительство Орловской области Марина Каширская © ИА REGNUM

Проверку прокуроры начали после массовых жалоб жителей на работу предприятия — по словам людей, в районе завода просто нечем дышать, невозможно открывать окна летом, а органы власти все жалобы игнорируют.

Ситуация обсуждалась на межведомственном совещании под председательством и. о. прокурора Орловской области Сергея Панкратова с участием представителей региональных органов власти и контролирующих органов. В результате, по решению регионального управления Роспотребнадзора, работа предприятия была временно запрещена — как обеспечительная мера в рамках административного производства. Административные материалы направлены в мировой суд. Также в прокуратуре состоялась встреча с жителями.

Прокурорская проверка, в свою очередь, установила, что на промплощадке ООО «Орловский асфальт» расположено 15 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Производственная деятельность ведётся при отсутствии разрешительных документов. Предприятие также не стоит на госучёте объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, здесь не организован учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, не проводится производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Не установлена и санитарно-защитная зона. Выявлен и ряд других нарушений.

«Нарушения повлекли загрязнение атмосферного воздуха в зоне жилой застройки. Лабораторными исследованиями проб воздуха зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ», — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать предприятие устранить имеющиеся нарушения. В связи с непринятием мер прокуратура направила представление в адрес заместителя губернатора региона по развитию инфраструктуры.

Материалы проверки направлены в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, в результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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