Орел, 27 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Уголовно дело по статье о загрязнении атмосферы возбуждено в отношении ООО «Орловский асфальт» по материалам проверки природоохранной прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

Проверку прокуроры начали после массовых жалоб жителей на работу предприятия — по словам людей, в районе завода просто нечем дышать, невозможно открывать окна летом, а органы власти все жалобы игнорируют.

Ситуация обсуждалась на межведомственном совещании под председательством и. о. прокурора Орловской области Сергея Панкратова с участием представителей региональных органов власти и контролирующих органов. В результате, по решению регионального управления Роспотребнадзора, работа предприятия была временно запрещена — как обеспечительная мера в рамках административного производства. Административные материалы направлены в мировой суд. Также в прокуратуре состоялась встреча с жителями.

Прокурорская проверка, в свою очередь, установила, что на промплощадке ООО «Орловский асфальт» расположено 15 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Производственная деятельность ведётся при отсутствии разрешительных документов. Предприятие также не стоит на госучёте объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, здесь не организован учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, не проводится производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Не установлена и санитарно-защитная зона. Выявлен и ряд других нарушений.

«Нарушения повлекли загрязнение атмосферного воздуха в зоне жилой застройки. Лабораторными исследованиями проб воздуха зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ», — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать предприятие устранить имеющиеся нарушения. В связи с непринятием мер прокуратура направила представление в адрес заместителя губернатора региона по развитию инфраструктуры.

Материалы проверки направлены в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, в результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).