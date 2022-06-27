Уфа, 27 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Налоговую нагрузку намерены снизить для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Башкирии. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты республиканского парламента на ближайшем пленарном заседании намерены принять соответствующий закон.

«Законопроектом предлагается снизить ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Вместо действующих на сегодня ставок налога в размере 6% с доходов либо 15% с прибыли предлагается применять ставки в размере 1% и 5%, соответственно», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что льготные ставки будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Толкачев считает, что в условиях санкций уменьшение налоговой нагрузки будет способствовать развитию этих территорий за счет привлечения резидентов и создания новых рабочих мест.

Согласно данным минэкономразвития Башкирии, уменьшение налога позволит каждый год привлекать семь-восемь новых резидентов ТОСЭР, создавать 150 новых рабочих мест и увеличивать поступления в бюджетные и внебюджетные фонды на сумму порядка девяти млн рублей в ежегодно.