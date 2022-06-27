Хабаровск, 27 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено уголовное дело по материалам УФСБ за незаконную добычу, хранение и перевозку с целью сбыта черной икры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Установлено, что в мае–июне двое жителей Хабаровска поймали и переработали рыбу осетровых видов в Николаевском районе. Икру доставили для последующей продажи в складское помещение в Индустриальном районе Хабаровска.

4 июня на складе и в автомобиле одного из фигурантов в ходе осмотра обнаружено и изъято 160 контейнеров объемом 500 мл и шесть контейнеров объемом 200 мл с икрой рыб амурского осетра.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке.