Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Количество вакансий в промышленной сфере Северо-Западном федеральном округе за второй квартал 2022 года возросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter. На регионы СЗФО пришлось 35 тыс. вакансий в этой сфере.

Дарья Драй ИА REGNUM Завод «Алмаз-Антей» в Петербурге

Вместе с ростом числа вакансий возросло и количество людей, которые хотят работать в промышленности, также на 19%, но по отношению к началу текущего года. Аналитики сервиса также зафиксировали рост средних зарплат на промышленных предприятиях. В Петербурге они увеличились на 12 тыс. рублей (до 81 400 рублей).

Если смотреть по городам, то Санкт-Петербургу принадлежит лидерство по спросу на промышленных работников, 66% от общего числа вакансий по округу. Далее идёт Ленинградская область — 11%. Тройку лидеров закрывает Мурманская область с показателем в 5%. Спрос на таких работников есть также в Калининградской (4%), в Архангельской, Новгородской областях, республиках Коми и Карелия (по 3% в каждом регионе).

Ранее в аналитическом центре сервиса сообщали, что количество свободных вакансий во всех сферах в Петербурге и Ленинградской области за три недели снизилось почти на 15%.