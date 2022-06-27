Барнаул, 27 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Ученые Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) в партнерстве с инженерами ООО «Медуница» создали электропогрузчик ульев, который способен в буквальном смысле облегчить работу пчеловодам и автоматизировать работу пасеки, сообщили 27 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

По количеству товарного меда регион занимает третье место в России и первое в СФО. За год в Алтайском крае собирают более семи тысяч тонн мёда.

Сегодня в Алтайском крае около восьми тысяч пчеловодов, однако, в основном, это личные подсобные хозяйства, в которых находятся около миллиона пчелосемей. Развитие промышленного пчеловодства ограничено относительно слабой автоматизацией и механизацией, что, во многом, объясняется спецификой производства меда. Поэтому технические новинки крайне востребованы у пчеловодов.

Как объясняет один из разработчиков устройства, доцент кафедры частной зоотехнии Алтайского ГАУ Сергей Кузовлев, «устройство предназначено для постановки и снятия корпусов, магазинных надставок при работе с ульями, пчелосемьями. С его помощью можно легко осуществлять перемещение корпусов ульев, в том числе с пчелиными семьями, по территории пасеки, погрузку-разгрузку ульев при перевозке пасеки, постановку в зимовник и выставку ульев с пчелами».

Устройство работает от электропривода с напряжением 24 В. Его компактные габариты (1500×620×500 мм) обеспечивают удобную эксплуатацию в условиях пасеки. Функциональные характеристики (высота подъема до 1300 мм, ширина зажимаемого груза от 300 до 1100 мм, грузоподъемность до 150 кг, наличие универсального зажима) позволяют работать со всеми типами ульев. Ширина электропогрузчика спроектирована таким образом, чтобы перемещать улья в зимовник без изменения проема дверей, а электропривод осуществляет реверсивное движение погрузчика вперед-назад, и груза вверх-вниз. Платформа позволяет в перспективе оснастить погрузчик дистанционным управлением, и т.ч. с использованием компьютерных систем.

«Мы уверены, что предложенное нами вместе с инженерами компании ООО «Медуница» решение будет весьма востребовано пчеловодами, поскольку заметно облегчает и позволяет автоматизировать работу на пасеке», — говорит Сергей Кузовлев.

Электропогрузчик ульев будет представлен на экспозиционной площадке Алтайского ГАУ в рамках Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля — 2022», который состоится 29–30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Сергей Кузовлев получил патент на изобретение, которое позволит улучшить сохранность пчелосемей в зимний период.

Читайте также: Изобретение алтайского ученого поможет пчёлам легче перенести зиму