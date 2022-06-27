Москва, , 10:04 — REGNUM Осенью 2022 года в РФ может подорожать чай, кофе и экзотические плодоовощные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Рост цен QuoteInspector

«Зафиксированное Росстатом падение цен на продовольствие в основном связано с очень небольшой группой товаров — огурцы, помидоры, — сказал экономист. — Также вынуждены снижать цены продавцы бытовой техники, поскольку в феврале они без видимых экономических причин подняли их от 30% до 50%, что сразу обнулило спрос. К началу осени из-за нового урожая будут дешеветь овощи и фрукты. Но чай, кофе и экзотические плодоовощные товары могут подорожать. Будут дорожать европейские и японские автомобили. Подражают краски, строительные материалы».

Как подчеркнул Сафонов, потребительские предпочтения будут смещаться в пользу более дешевых товаров азиатских производителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что потребительского коллапса в России не случится, хотя уровень потребления в 2022 году будет снижаться.

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