Пермь, , 10:04 — REGNUM В Пермском крае свыше 100 тыс. должников не могут выехать за рубеж, сообщили 27 июня в пресс-службе УФССП по региону.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, среди пермяков, в отношении которых действует ограничение, числится более 14 тыс. неплательщиков алиментов. Благодаря применению данной меры с начала года удалось взыскать почти 300 млн рублей.

Судебные приставы отмечают эффективность применения ограничения к должникам. Так, в Красновишерске после уведомления о задолженности местный житель быстро погасил задолженность по кредиту в 300 тыс. рублей, чтобы не омрачать отдых в Испании.