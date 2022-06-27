Манчестер, Великобритания, , 10:04 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать капитаном команды вместо защитника Гарри Магуайра. Об этом 27 июня сообщает The Mirror.

Криштиану Роналду Ruben Ortega

По информации издания, причиной смены капитана является то, что Магуайр неоднократно подвергался критике по ходу прошедшего сезона.

Кроме того, в ближайшее время главный тренер команды Эрик тен Хаг может предложить Роналду капитанскую повязку в знак заинтересованности в игроке.

Напомним, летом 2021 года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».

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