Бухарест, 27 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек, в том числе несколько детей, получили тяжелые травмы в результате масштабного ДТП в Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, инцидент произошел рано утром 27 июня в уезде Арад на западе страны, когда в условиях плохой видимости на шоссе международного значения A1 столкнулись два пассажирских автобуса. О деталях аварии не сообщается.

Все пострадавшие были доставлены в центральную клинику города Арада.

Проводится расследование обстоятельств происшествия.