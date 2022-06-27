Москва, 27 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Наблюдаемое в РФ падение спроса на микрокредиты связано как с падением доходов населения, так и с переходом граждан в режим экономии и сокращения потребительских расходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Долги

«Падение спроса на микрозаймы определяется общими факторами для кредитного рынка, — сказал он. — Во-первых, это общее падение доходов населения и введение режима экономии и снижения потребительских расходов. Семьи предпочитают отложить покупки дорогостоящих товаров. Во-вторых, стоимость микрозаймов выше, чем банковские кредиты, и при сложившейся экономической ситуации очень сложно домохозяйствам возвращать и кредит, и проценты. Поэтому сегодня главный вопрос — это реструктуризация долгов, и доля обращающихся по данному поводу в МФО будет расти. Пик обращений, скорее всего, придётся на осень 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ может появиться так называемый «механизм самозапрета на выдачу кредитов».