Лондон, 27 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Новая «стратегическая концепция», которая будет подписана на саммите НАТО в Мадриде, начинающемся 28 июня, определит цели и подходы на следующее десятилетие, а также согласует значительно расширенный план по защите восточных союзников. Об этом 27 июня сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Концепция включает в себя новые структуры, которые позволят западным союзникам, таким как США, Великобритания и Франция, развернуть свои войска, корабли и военные самолеты на восточном фланге альянса в первые же часы после возможного нападения.

Новый подход возвращается к элементам планирования времен холодной войны на случай советского вторжения и предусматривает, что военное командование альянса в любой момент времени будет знать, какие именно силы находятся в состоянии готовности и как быстро они могут выйти на поле боя.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия в этой концепции будет обозначена как «самая прямая и непосредственная угроза нашей безопасности».

Оборонительные позиции НАТО в Прибалтике на данный момент включают в себя около 8000 иностранных солдат в основном из Великобритании, Канады и Германии для сдерживания потенциального вторжения. Представители НАТО полагают, что в нынешних условиях старый подход себя исчерпал.