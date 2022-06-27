Тирасполь, , 10:02 — REGNUM Запад начал накачивать Молдавию оружием, что свидетельствует о том, что эту страну готовят к нападению на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом на телеканале «ТВ Центр» заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Уничтоженный грузинский Т-72 в Цхинвале ИА ОСинформ

«У меня создаётся впечатление, что кому-то выгодно втолкнуть Молдавию в войну с Приднестровьем», — сказал глава республики.

Он отметил, что видит аналогии с Грузией перед августом 2008 года, когда там был президентом Михаил Саакашвили. Тогда в стране началась «тотальная мобилизация».

«Привело к чему? К войне против Осетии, к убийству российских миротворцев. А в конечном итоге — к признанию Южной Осетии и Абхазии», — отметил Красносельский.

Глава ПМР заявил, что ситуация сложилась опасная, так как через Приднестровье могут быть втянуты в военный конфликт станы НАТО.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду и другие официальные лица Молдавии неоднократно заявляли, что Кишинёв не отказывается от планов присоединить ПМР. Они подчеркивают, что намерены добиваться этого мирным путём, но при этом Молдавия взяла курс на укрепление армии. Поставлять оружие республики пообещали в НАТО.

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