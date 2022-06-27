Волжский, Волгоградская область, 27 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Тело 13-летнего мальчика извлекли из бассейна аквапарка Волжского Волгоградской области. Подросток утонул после спуска с горки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Sb2s3 Аквапарк

По данным следствия, 26 июня семья из Астрахани приехала на отдых в аквапарк. Мальчик договорился с отцом, что скатится с горки, тот ожидал его внизу. В последний момент подросток поменял горку и скатился с другой, спустя которое время его обнаружили в бассейне без признаков жизни.

«Причиной смерти школьника явилась механическая асфиксия в результате утопления. В ходе осмотра изъятых видеозаписей установлено, что после спуска с горки мальчик провёл в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.