Южно-Сахалинск, , 10:02 — REGNUM На Сахалине суд признал виновным 41-летнего жителя Смирных в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщине, которая скончалась. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в областном СУ СКР.

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Обвиняемый и потерпевшая вместе распивали алкоголь в гостях. Женщина громко слушала музыку и мужчине это не понравилось. Он сделал замечание и услышал в ответ грубую нецензурную брань. Осуждённый схватил нож и нанёс женщине резанную рану шеи, а также колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. Потерпевшую доставили в больницу и оказали ей медицинскую помощь, но она скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Надымского района ЯНАО отдана под суд за убийство, совершённое в 2006 году.