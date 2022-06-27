Москва, , 10:01 — REGNUM Сочиненный США дефолт России — вульгарная профанация, он направлен на оправдание последующей кражи активов страны, считает член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Council.gov.ru

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«Сочиненный Вашингтоном от имени их марионеток «дефолт России» не только пропагандистский ход Империи лжи, приуроченный к сходке G7 в Баварии. Помимо антироссийского PR-эффекта данный мошеннический трюк должен, по мнению русофобов, оправдать последующую кражу российских активов», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Чем не повторение истории в виде фарса, то есть вульгарной профанации, отметил парламентарий.

«Последнее не значит, что из Москвы следует ограничиться лишь очередным гневным обличением заморского финансово-политического жулья и их сообщников. Помимо прочего, такого рода деяния весьма напоминают уже описанные в статьях УК РФ, а у каждого преступления есть конкретные фамилии и адресаты», — указал сенатор.

По его убеждению, требуется всерьёз принудить виновных полностью возместить не только материальные потери с процентами, но и моральные издержки. При этом ответные меры России необязательно должны быть симметричными, главное, чтобы они были своевременными, полагает он.

Рубль признан самой стойкой валютой мира, ВВП примерно на то же население вырос в 45 раз, а соотношение нынешнего внешнего долга РФ к ВВП одно из самых лучших на Земле, да и золотовалютных резервов Россией было накоплено к 2022 более чем на 600 млрд долларов, напомнил Климов.

«Но США и их сатрапы решили «зажать» добрую половину от этой гигантской суммы, заблокировав счета РФ в своих коварных валютах, незаконно препятствуя выплатам наших текущих внешних обязательств. Этот акт финансового терроризма они сегодня называли «дефолтом России», хотя по сути сами и не дают нам платить из наших же законных средств уже им переданных», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, впервые с 1998 года в России наступил «дефолт», сообщает американское агентство Bloomberg.