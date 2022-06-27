Бишкек, 27 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Все документы по строительству биологических лабораторий в Киргизии готовы. «Заинтересованные лица провели проект через все бюрократические процедуры и готовы к запуску проекта что называется «уже завтра», — сказал директор Центра экспертных инициатив «Ой ордо» Игорь Шестаков в интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

Министерство обороны России с начала специальной военной операции на Украине неоднократно упоминало риски, связанные с деятельностью биолабораторий США. Подобные объекты есть в странах Туркестана — Казахстане и Узбекистане. Строительство похожих лабораторий обсуждалось и в Киргизии. Как сейчас складывается ситуация?

Тема действительно обсуждалась в Киргизии и неоднократно. Например, в 2020 году эксперты из Киргизии, Белоруссии и Армении обсуждали возможную связку пандемии коронавируса с нахождением этих лабораторий Пентагона в странах постсоветского пространства. Украина и ее готовность сотрудничать с США по теме биологических лабораторий тоже упоминалась.

Два года назад эксперты пришли к выводу, что эти объекты стали инструментом Пентагона в борьбе с Россией, странами ОДКБ, куда входит и Киргизия, а также КНР, которая граничит со странами ОДКБ. Если посмотреть на карту стран, где разместились или планировались разместиться эти лаборатории — то мы четко увидим закономерность и последовательность в создании пояса биологических угроз для России и КНР.

Даже несмотря на то, что COVID ушел из информационной повестки, его вытеснили другие события, вопросы к происхождению вируса остаются. Исследователи еще не делают окончательных выводов, но текущие данные говорят об искусственном происхождении коронавируса.

Если биологические лаборатории США в Киргизии были проектом, то вокруг него должна была быть какая-то медийная активность.

Она была. В социальных сетях поднялась волна обсуждения, что Киргизия зря свернула проект строительства биологической лаборатории в Бишкеке, которую хотело построить правительство Канады в 2011 году. Неправительственные организации и активисты призывали снова начать переговоры по проекту с иностранными донорами. В 2020 году эта активность ни к чему не привела, вопрос временно закрыли.

9 июня мы проводили круглый стол, где эксперты из Киргизии выступили с инициативой о закрытии лабораторий в странах ЕАЭС. Наши коллеги из стран-партнеров Евразийского союза поддержали идею.

Мы считаем, что пандемия коронавируса, с которой страны Центральной Азии боролись на протяжении двух лет, не должна повториться. С учетом того что коронавирус является детищем лабораторий, финансируемых на деньги Пентагона, куда США не допускают национальные структуры контроля, — их нужно закрывать.

Казахстан тем временем утвердил проект строительства лаборатории высшего уровня опасности (BSL-4) в той области, через которую проходят часть транзитных путей (Жамбылская область Казахстана находится на юге страны и граничит с Киргизией — прим. ИА REGNUM).

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Как быстро может быть создана биолаборатория в Киргизии?

В 2011 году Киргизия отказалась от строительства лаборатории. Но все документы для запуска проекта готовы и могут быть использованы «уже завтра».

Офис и команда людей, которые должны были строить лабораторию в Киргизии в 2011 году, работает до сих пор. По документам — всё в рабочем состоянии, все готовы к запуску проекта.

Сейчас вопрос запуска проекта в Киргизии зависит от позиции официального Бишкека. Вся бюрократия с согласованием процедур, утверждением планов и прочего — пройдена. Подготовительная работа проведена, причем так, что об этом до недавнего времени никто не знал. Поэтому если в Киргизии дадут проекту зеленый свет, затормозить его или перехватить на какой-то из стадий согласования будет очень сложно.

США ведут с властями Киргизии переговоры, добиваясь повторного подписания Соглашения о сотрудничестве. Как этот документ связан с темой биолабораторий?

Точных данных о содержании текста Соглашения и дате его подписания нет. Но по этой тем есть любопытная информация. На прошедшем недавно круглом столе «Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС» прозвучала информация о том, что в ходе переговоров, которые последние годы Госдепартамент вел с киргизскими властями, США заявляли, что готовы выделить крупные средства не рекультивацию урановых хвостохранилищ, расположенных на территории страны. Но при этом выделение средств они увязывают с запуском процесса строительства лабораторий в Киргизии.