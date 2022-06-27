Москва, 27 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. То, что происходит в настоящее время в украинских войсках, это бардак. Об этом заявил взятый в плен военный ВСУ, видеозапись его слов 27 июня опубликовало Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Такого бардака, как в украинской армии, — это ужас. Бестактность, молодые офицеры, необученные, не умеют управлять», — сказал он.

При этом ещё два пленённых военнослужащих украинской армии рассказали, что их командиры бросили свои подразделения.

«На самом деле все оказалось изначально не так. От самого военкомата, еще там, дома, и по сегодняшний день всё как-то построено на лжи, абсолютно всё», — отметил еще один военнопленный из числа военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что Европа сильно изменилась в последние годы и стремление Молдавии вступить в ЕС может трагически закончится для республики.