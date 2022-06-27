Кабул, 27 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. По меньшей мере 200 тыс. человек пострадали в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Афганистана. Такие данные через пять дней после происшествия приводит Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщает 27 июня «8 Собх».

Martin Luff Землетрясение

Согласно новым оценкам, в результате стихийного бедствия пострадали 60 тыс. семей. Это не менее 200 тыс. человек, 40% из которых дети.

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность тем, что продолжающиеся дожди в пострадавших провинциях препятствуют поисково-спасательным работам и повышают риск будущих стихийных бедствий, таких как оползни и наводнения.

«Эта ситуация совпадает с нынешним гуманитарным кризисом в Афганистане, где более 50 процентов населения нуждаются в гуманитарной помощи из-за сочетания кризисов», — заявили в международной организации.

По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несколько дней назад в результате сильного землетрясения в провинциях Пактика и Хост было разрушено не менее 2000 домов, в результате чего погибли 1150 человек.

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