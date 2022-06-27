Вашингтон, 27 июня 2022, 10:00 — REGNUM НАТО сделает все возможное для защиты Латвии, Литвы и Эстонии от внешней угрозы, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Financial Times.
По его словам, на предстоящем саммите в Мадриде члены НАТО примут «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.
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