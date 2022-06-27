Вашингтон, , 10:00 — REGNUM НАТО сделает все возможное для защиты Латвии, Литвы и Эстонии от внешней угрозы, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Financial Times.

Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов. Но могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы», — заявил он.

По его словам, на предстоящем саммите в Мадриде члены НАТО примут «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Читайте также: Столтенберг обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО