Самарская область, 5 ноября, 1999, 16:32 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня в Самарской области пенсионеры начинают получать новые повышенные пенсии. Как мы уже сообщали, губернатор Константин Титов издал постановление о перерасчете пенсий на территории области с учетом коэффициента 0,7, который заложен в федеральном Законе о пенсиях, но не исполняется, несмотря на решение Конституционного суда.

В результате средний размер пенсий в области повышается с 430 до 570 рублей в месяц. Средства на повышение пенсий пойдут из регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Его московское руководство не довольно таким решением самарских властей. Вчера в Самару приезжал первый заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Александр Куртин. Однако договориться с областными властями об отмене этого решения ему не удалось. Федеральный центр угрожает ввести прямое управление самарским отделением Пенсионного фонда, но пока его руководитель А. Роккель продолжает исполнять свои обязанности. Власти Cамарской губернии считают, что точку в этом споре может поставить только Конституционный Суд РФ.

Вместе с тем 20 представителей самарских профсоюзов и пенсионеры сегодня собираются добиться аудиенции у председателя Пенсионного Фонда РФ М.Зурабова, а в случае отказа принять их, устроить у здания пикет. Руководитель Федерации независимых профсоюзов самарской области Евгений Егоров направил обращение к главам всех регионов - доноров федерального бюджета обращение, в котором просит поддержать решение самарского губернатора.