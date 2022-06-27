Париж, 27 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Франция выступает за установление «максимальной цены на нефть» на уровне «стран-производителей», чтобы противостоять стремительному росту цен, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Париж не возражает против американского предложения о ценовом пределе, но что было бы для нас гораздо более действенным, так это установить максимальную цену на нефть, поступающую из всех стран-производителей», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Это то, что нам нужно вновь включить в дискуссию с ОПЕК и со всеми производителями нефти в мире», — заявили во Франции.

«Что мы должны сделать на G7, так это попытаться установить «ценовой потолок» на нефть, и, на мой взгляд, на газ, чтобы избежать чрезмерных последствий санкций и мировой экономической ситуации», — прокомментировал источник во французском правительстве.

Франция обсудит эту комплексную меру во время саммита G7.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Безье Робер Менар, поддерживаемый партией «Национальное объединение», заверил, что может стать министром Эммануэля Макрона, если его об этом попросят.

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