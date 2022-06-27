Казань, , 10:01 — REGNUM Три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в столице Татарии. Ведется проверка, сообщает 27 июня пресс-служба региональной прокуратуры.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Инцидент произошел вечером 26 июня в одной из квартир дома №35А на улице Беломорской.

Прокуратура выясняет обстоятельства и причины случившегося. Также проверят соблюдение требований безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

ИА REGNUM напоминает, 30 мая из квартиры в Казани с признаками отравления угарным газом в больницу госпитализировали 47-летнего мужчину и троих его детей 2004, 2009 и 2017 годов рождения.

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