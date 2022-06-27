Березники, Пермский край, 27 июня 2022, 09:55 — REGNUM В Березниках Пермского края пропала часть памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. С постамента исчезла стилизованная модель атома, сообщает neperm.ru.
Впоследствии металлическую часть памятника обнаружили возле общежития по адресу ул. Челюскинцев, 75. «Атом» валялся около здания.
Добавим, памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Березниках открыли на аллее Первостроителей. Торжественная церемония состоялась 28 апреля 2022 года.