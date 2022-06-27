Березники, Пермский край, 27 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края пропала часть памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. С постамента исчезла стилизованная модель атома, сообщает neperm.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Впоследствии металлическую часть памятника обнаружили возле общежития по адресу ул. Челюскинцев, 75. «Атом» валялся около здания.

Добавим, памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Березниках открыли на аллее Первостроителей. Торжественная церемония состоялась 28 апреля 2022 года.