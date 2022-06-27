Тольятти, Самарская область, 27 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Временные работы были организованы для сотрудников Тольяттинского завода автоагрегатов в Самарской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Уборка подъезда

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Сообщается, что в Самарской области реализуются дополнительные меры, направленные на уменьшение напряженности на рынке труда. Так, предусмотрена реализация общественных и временных работ для некоторых граждан с частичным возмещением работодателям затрат на оплату труда.

Отмечается, что Тольяттинский завод автоагрегатов выпускает масляные и водяные насосы для автомобилей. В связи с временным падением объёма производства автокомпонентов предприятие перешло на режим неполной рабочей недели. Для сохранения коллектива, завод воспользовался возможностью организовать временные работы. В настоящее время на них заняты порядка 170 человек.

«Наши сотрудники по-прежнему трудятся на родном предприятии, но они несколько сменили профиль работ. Сейчас они заняты мелким ремонтом инфраструктуры, покраской стен, мытьем полов, некоторые облагораживают прилегающую зеленую зону. Благодаря приложенным усилиям внешний вид завода основательно преобразился», — приводит пресс-служба слова главного инженера завода Александра Игонина.

Отмечается, что для организации временного трудоустройства сотрудников, которые находятся под риском увольнения, с работодателями области заключено 77 соглашений.