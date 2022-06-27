Бишкек, 27 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Для стабилизации ситуации в Афганистане власти Киргизии предлагают использовать механизмы регионального сотрудничества, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом 27 июня заявил киргизский министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев в ходе встречи со спецпредставителем президента Ирана по Афганистану Хасаном Каземи Куми в Бишкеке, сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

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«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Афганистане и путях урегулирования афганской проблемы. При этом, по мнению главы внешнеполитического ведомства Киргизстана, необходимо эффективно использовать существующие механизмы регионального сотрудничества, в том числе ШОС, и продолжать поиск новых, чтобы Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Кулубаев отметил необходимость взаимодействия с властями Афганистана для недопущения дальнейшей эскалации напряженности в этой стране, так как это может отразиться на вопросах региональной безопасности негативным образом.

«Стороны договорились продолжить политический диалог в данном направлении, чтобы оказать максимальную поддержку афганскому народу в построении мирного и стабильного Афганистана», — добавляется в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Асадулла Харун Гуль, которого обвиняли в связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после своего освобождения был передан Соединенными Штатами правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).