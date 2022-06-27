Тюмень, 27 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Тюмени суд взыскал с магазина в пользу получившей травму пенсионерки 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Гипермаркет «Ашан»

Установлено, что 27 декабря 2021 года 66-летняя горожанка приехала в гипермаркет «Ашан», расположенный в Тюмени, за покупками. Женщина в магазине зацепилась ногой о резиновые коврики, которые лежали внахлёст, и упала. В итоге она была госпитализирована с перелом руки и другими травмами, и ей понадобилось длительное лечение.

Женщина обратилась с помощью прокуратуры с иском в суд на магазин о компенсации морального вреда. Требования пенсионерки были удовлетворены и ООО «Ашан» должно выплатить ей 150 тыс. рублей.