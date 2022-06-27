Кызыл, , 09:51 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Тувы опровергли сообщения о введении карантина в селе Нарын из-за холеры крупного рогатого скота. Ранее информация о падеже животных начали распространяться в соцсетях, сообщает портал TMG.

Корова

По данным ветеринарной службы республики, карантин на территории озера Торе-Холь и села Нарын не установлен.

«Такого определения болезни как «холера КРС» не имеется. Падеж скота в приграничных районах происходит в основном из-за недостаточного обеспечения кормом и минеральной подкормкой скота в весенний период», — цитирует портал слова специалистов.

Кроме того, фейком назвали сообщения о том, что в магазинах нельзя покупать молоко и мясо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай назвал ложными распространяемую в сети информацию об угрозе распространения холеры.

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