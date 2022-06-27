Манчестер, Великобритания, 27 июня 2022, 09:50 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу защитника Гарри Магуайра. Об этом 27 июня сообщает The Sun.
По информации издания, руководство «Барселоны» планировало включить Магуайра в сделку по переходу полузащитника Френки де Йонга, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».
Но в английском клубе отказались отпускать Магуайра, поскольку новый главный тренер команды Эрик тен Хаг рассчитывает на него.
Напомним, в 2019 году Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера».