Манчестер, Великобритания, , 09:50 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу защитника Гарри Магуайра. Об этом 27 июня сообщает The Sun.

Гарри Магуайр Кирилл Венедиктов

По информации издания, руководство «Барселоны» планировало включить Магуайра в сделку по переходу полузащитника Френки де Йонга, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

Но в английском клубе отказались отпускать Магуайра, поскольку новый главный тренер команды Эрик тен Хаг рассчитывает на него.

Напомним, в 2019 году Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера».